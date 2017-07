Aichhalden Vier Schläge – das Bier fließt

Aichhalden-Rötenberg (lh). Da stand Aichhaldens neuer Bürgermeister Michael Lehrer unter besondere Beobachtung, wie er sich wohl bei seinem Debüt anstellen wird. Wie er davor zugab, habe er vor dieser Aufhabe gehörigen Respekt. Er wisse von Besuchern, die extra deshalb gekommen seien, um ihn versagen zu sehen. Von Bekannten habe er gute Ratschläge erhalten. Unter anderem, dass er es zuerst mal mit einem leeren Fass probieren soll. Diesen Rat habe er nicht befolgt: "Entweder s’klappt, oder ich blamier mich". Erstes war der Fall, Lehrer brachte nur vier Schläge, bis das Bier aus dem Hahnen schoss und er die Krüge für die durstigen Kehlen füllte.

Vor diesem Prozedere marschierte der Musikverein Rötenberg musizierend von der Alpirsbacher Straße kommen zum Römerportal in der Rötenbachstraße. Ein als Römer verkleidetes Quintett des Fanfarenzugs Aichhalden blies dem Schützenverein den Marsch, der mit donnernden Salutschüssen dafür sorgte, dass niemand den Festauftakt verschließ. Die Fahnen wurden gehisst und Vereinsringvorsitzende Susen Krämer begrüßte die zahlreichen Gäste, ehe der Festbetrieb in den zahlreichen Hütten und Buden seinen Lauf nahm. Heute geht das Rötenberger Dorffest ab 16 Uhr weiter. Am Sonntag wird nach dem Festgottesdienst, der um 9.30 Uhr auf dem Festplatz beginnt, zum Endspurt geblasen. Die Vereine bieten eine Fülle an Spiel, Sport und Unterhaltung für Jung und Alt sowie kulinarische Genüsse.