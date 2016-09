Aichhalden Viel schneller fertig als erwartet

Grund für die Sanierung war, dass vor zehn Jahren nicht erkannt worden war, dass in einigen Bereichen die Tragdeckschicht deutlich zu gering war, als die Straße schon einmal – allerdings nicht so tief – abgefräst und neu asphaltiert worden war. Dies sei nun behoben worden, indem die Frostschutzschicht auf ihre Tragfähigkeit untersucht und an zu schwachen Stellen verbessert wurde. Aus diesem Grund hatte sich das Bauunternehmen und die Landkreisverwaltung auch jüngst über eine Aufteilung der Kosten der Sanierung geeinigt. Eingebaut wurden übrigens 3100 Tonnen Tragschichtmaterial und 900 Tonnen Feinbelag –­ 160 Muldenkipper rollten für diesen Transport an. Dank sagte Hilser auch den Anwohnern, die die Sperrung mitgetragen hätten, so dass nun eine haltbare Fahrbahn ohne Mittelnaht möglich geworden sei.