Aichhalden Viel Arbeit prophezeit

Aichhalden. Der Gemeinderat entschied sich in nichtöffentlicher Sitzung für die 28-jährige Rötenbergerin Fabienne Legler, die sich gegen insgesamt einem Dutzend Bewerber durchsetzte.

Wie die neue Hauptamtsleiterin den Räten verriet, habe sie ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl absolviert und dann in der Gemeinde Albstadt als Sacharbeiterin im Bauordnungsamt gearbeitet. Danach habe sie in Alpirsbach die Stelle als stellvertretende Hauptamtsleiterin übernommen. Sie wohne in Rötenberg und freue sich auf ihre neue Aufgabe, sagte die Nachfolgerin von Peter Schumacher, der seit seinem Weggang aus Aichhalden die Gemeinde Dunningen als Amtsverweser leitet.

Bürgermeister Ekhard Sekinger prophezeite der neuen Hauptamtsleiterin eine Fülle von Arbeit. Eine der ersten werde die Vorbereitung der Bürgermeisterwahl Mitte des nächsten Jahres sein. Mit 28 Jahren sei sie jung und belastbar, urteilte der Rathauschef. Die neue Leiterin des Hauptamts soll künftig auch Paare trauen, weshalb sie von Sekinger zur Standesbeamtin bestellt wurde. Dies befürwortete der Gemeinderat einstimmig.