Aichhalden (lh). Zur Ausstellung des Gewerbevereins Aichhalden-Rötenberg am Sonntag, 24. September, wird es auch einen verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr geben. Die erforderliche Satzung über die verlängerte Ladenöffnung beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung einstimmig. Mit dem verkaufsoffenen Sonntag soll den örtlichen Ladengeschäften die Möglichkeit gegeben werden, sich an der Gewerbeschau zu beteiligen. Wie Bürgermeister-Stellvertreterin und Sitzungsleiterin Gerlinde Herzog versicherte, habe die Verwaltung vor dieser Sitzung mit den örtlichen Kirchengemeinden gesprochen. Von dort werde ein verkaufsoffener Sonntag zwar kritisch gesehen, es kämen aber keine Einwände. Die Befreiung von den Vorschriften des Gesetzes über die Ladenöffnung sei vertretbar, da sie nur alle vier Jahre einmal vorkomme, betonte Herzog.