Beim Jahreskonzert des Musikvereins Eintracht Rötenberg ehrten Bernd Rehfuß (links) vom Musikverein und Matthias Jauch vom Blasmusikverband Baden-Württemberg (rechts) aktive und passive Mitglieder für deren langjährige Vereinszugehörigkeit. Die BVBW-Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit erhielten Annika Depfenhart, Viola König, Susen Krämer und Katrin Müller. Mit der Ehrennadel in Silber für 20-jährige Tätigkeit wurden Yvonne Armbruster, Sebastian Kieninger und Philipp Sekinger ausgezeichnet. Oliver Mäder erhielt für 30 Jahre aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold, außerdem erhielt er für seine zusätzliche Funktion im Verein, unter anderem als Jugendleiter, die Kreisverbandsehrenmedaille in Silber mit Urkunde und wurde zu Ehrenmitglied ernannt. Mit der gleichen Auszeichnung für 30 Jahre Aktivität und 20 Jahre Funktion im Verein, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender, wurde Einrad Luppold geehrt. Die BVBW-Fördermedaille in Silber erhielt Horst Armbruster für seine 15-jährige Tätigkeit als Kassier. Für 20 Jahre passive Mitgliedschaft in der "Eintracht" wurde Rosemarie Mäder geehrt, für 30-jährige passive Mitgliedschaft Stefan Handschuh und Stefan Rehfuß. Foto: Kiolbassa