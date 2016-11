Aichhalden VdK-Mitgliederzahl stabil bei 120 Personen

Aufgrund ihrer Operation im Frühjahr sei der Termin für die Hauptversammlung in den Herbst verschoben werden. In dieser Zeit habe die stellvertretende Vorsitzende Helga Rahner die Amtsgeschäfte geleitet. Die Versammlung für 2017 werde dann wie gewöhnlich wieder im April stattfinden.

Magdeburg blickte zurück auf die Versammlung des Vorjahres, in der es gelungen sei, alle Vorstandsämter zu besetzen. Darüber freue sie sich, da sich dies in anderen Ortsverbänden teilweise schwieriger gestalte. Beim Volkstrauertag sei der VdK-Ortsverband in Aichhalden und Rötenberg vertreten gewesen und habe zu 70 Jahren Kriegsende und 25 Jahre Mauerfall Reden gehalten. Sechs Neueintritten stünden fünf Austritte durch Tod und Abmeldungen gegenüber. Die Mitgliederzahl pendle sich seit einigen Jahren bei 120 Mitglieder ein, damit dürfe man zufrieden sein, wog die Vorsitzende ab. Die ab April angebotenen monatlichen Treffs im Café Rumez seien immer gut besucht. In angenehmer Atmosphäre werde miteinander ungezwungen geplaudert. Genügend Gesprächsstoff gebe es immer. Viele freuten sich auch auf die Schwarzwälder Kirschtorte, die der Café-Wirt extra für diese Zusammenkünfte backe, lobte die Vorsitzende. Laut Kassierer Johannes Moosmann wurde im Jahr 2015 ein Minus von 157 Euro erwirtschaftet. Für das laufende Jahr vermeldete er ein vorläufiges Plus von rund 900 Euro, wovon allerdings noch die am 30. November terminierte Weihnachtsfeier im Gasthaus Adler in Aichhalden bezahlt werden muss. Bei dieser Feier wird wie in den Vorjahren ab 14.30 Uhr ein buntes Nachmittagsprogramm mit dem Musik-Duo Rapp der Fröhlichen Handorgler aus Locherhof angeboten. Ebenso soll der Nikolaus auf einen Sprung bei den VdK-Mitgliedern vorbeikommen.

Für 2017 sei wieder ein Ausflug geplant. Dies werde einem Reiseveranstalter übergeben, da der Ortsverband Aichhalden-Rötenberg alleine einen Bus nicht vollkriege, informierte die Vorsitzende.