Aichhalden. Mit dem jüngst erteilten Umwelt-Audit 14001:2015 startet die Scheerer Logistik verantwortungsvoll ins neue Jahr. Die Prüfung erfolgte an zwei Tagen an den Standorten Schwenningen, Rötenberg und Aichhalden. Das Zertifikat bescheinigt einen aktiven Einsatz für die Umwelt in der Organisation sowie in allen Abläufen und unterstreicht die Verantwortung des Unternehmens im Umgang mit den begrenzten, natürli­chen Ressourcen. Carina Ahner und Marc Ziegler haben bereits erfolgreich die DIN ISO 9001- Zertifizierung begleitet. Auf der Grundlage dieser Erfahrung konnten sie nun die Einführung des Umweltmanagementsystems verantwortlich betreuen und erfolgreich bis zur Zertifizierung vorbereiten. Das Zertifikat ist drei Jahre gültig.