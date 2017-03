Aichhalden Um Feuerwehr nachhaltig verdient gemacht

Für die Dauer der nächsten fünfjährigen Amtsperiode wurden in geheimer Wahl bei 48 Wahlberechtigten Ralf Dengler zum Kommandanten und Ralf Armbruster zum stellvertretenden Kommandanten wieder gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen und Kurzberichte erhielt Brandmeister Jürgen Kieninger für 25 jährige treue Mitgliedschaft das Feuerwehrdienstkreuz in Silber. Neben taktischen Ausbildungen unterstützte er in seiner "beispielhaften Feuerwehrkarriere" den Löschzug Rötenberg sowohl im organisatorischen Bereich als Kassenprüfer, als auch als stellvertretender Abteilungskommandant und Ausschussmitglied der Abteilung Rötenberg.

Auch Bürgermeister Ekhard Sekinger zeigte sich sichtlich gerührt und überrascht, als ihm vom stellvertretenden Kreismeister Dieter Flügge die Feuerwehrehrenmedaille in Gold, die höchste Auszeichnung der Feuerwehr an Privatpersonen, überreicht wurde. "In all den Jahren Ihrer Amtszeit haben Sie sich nachhaltig für die Belange des Feuerwehrwesens Ihrer Gemeinde eingesetzt. Ihrem Einsatz gebührt Respekt, Dank und Anerkennung", so Flügge. Nach seiner 24 jährigen Amtszeit als Bürgermeister sei er ihnen vor allem durch seine baulichen Maßnahmen eine große Unterstützung gewesen.

Am Ende seines Rückblicks bedankte sich Ralf Dengler auch beim Gemeinderat und der Gemeinde, seinem Stellvertreter Martin Widmaier, dem Ausschuss und allen Feuerwehrkameraden, die durch ihre Mithilfe und Zusammenarbeit zu einem erfolgreichen Feuerwehrjahr beigetragen haben.

Aktuell besteht die Mannschaft mit den Löschzügen Rötenberg und Aichhalden aus 60 Aktiven und 21 in der Altersabteilung, der Mitgliederstand des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil beläuft sich insgesamt auf 2083 Aktive und 639 in der Alterswehr.