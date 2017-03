Aichhalden Über Gott und Glauben ins Gespräch kommen

Sie lädt Jugendliche und junge Erwachsene dazu ein, sich mit wesentlichen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen und über Gott und den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen.

Der CVJM Rötenberg ist mit dabei und lädt von heute, Dienstag, bis Samstag, 25. März, dazu ein. Als Referentin konnte Dörthe Sontag gewonnen werden. Sie schreibt über sich: " Seit einigen Jahren lebe und arbeite ich als Gemeindereferentin in einer evangelischen Kirchengemeinde am westlichen Bodensee. Ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen. Hier habe ich zunächst Sozialpädagogik studiert und einige Jahre als Jugendreferentin gearbeitet. Nach meiner Ausbildung an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal hat es mich 2013 nach Baden-Württemberg gezogen. Bei Jesus-House in Rötenberg bin ich dabei, weil es mir wichtig ist, junge Menschen mit Jesus bekannt zu machen und ihnen zu verdeutlichen, dass es lebensrelevant ist, mit ihm durchs Leben zu gehen."

Die Themen an den einzelnen Abenden sind: Heute, Dienstag: nah.du wirst besucht; Mittwoch: anders.du wirst gesehen; Donnerstag: neu.du wirst frei; Freitag: ganz.du wirst leben und am Samstag: dabei.du wirst staunen.