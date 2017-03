Der TSV Aichhalden unternahm eine Skiausfahrt nach Ischgl. Um 4 Uhr machten sich 19 Unerschrockene auf den Weg. Schon am Arlberg fielen Schneeflocken. In Ischgl angekommen, waren die Wetteraussichten zunächst nicht berauschend, oben am Berg schlechte Sicht und Nebel, dafür aber toller Neuschnee. Gegen Mittag zeigte sich die Sonne und es wurde bei besten Bedingungen gefahren. Nachmittags traf man sich auf der Paznauner Thaya zum Après Ski, bevor die letzte Abfahrt auf die Bodenalpe anstand. Nach einem zünftigen Hüttenabend ging es am nächsten Morgen wieder auf die Piste. Über Nacht war nochmals Schnee gefallen, sodass auch am zweiten Tag herrlicher Neuschnee und Sonnenschein einen tollen Skitag versprachen. Nachdem alle gesund wieder in Ischgl angekommen waren, wurde die Heimreise mit Schlusseinkehr angetreten. Dabei wurde der Wanderpokal, die Pistensau, verliehen. Diese ging an Claudi Moosmann für diverse kleinere "Vergehen", außerdem hatte sie es als einzige Snowboarderin nicht immer ganz einfach unter lauter Skifahrern. Foto: Verein