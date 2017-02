Aichhalden Tolle Mimik bei Gesichtsmodenschau

Es war schon beeindruckend, was die jungen Hexen im Häs und mit Maske an sportlicher Höchstleistung zeigten. Nicht umsonst erhielten sie jüngst in Mariazell beim Brauchtumsabend der Hecke-Pfiefer Locherhof für ihre Darbietung stürmischen Beifall und weitere Anfragen, wie Hörl verriet. Auch das Aichhalder Publikum geizte nicht mit Applaus, musste allerdings hin und wieder von den Moderatoren Klaus Hörl und Angelika Summ sowie einzelnen Elferräten zur Stimmungsmache angepeitscht werden.

Mit Twist und Rock ’n’ Roll eroberte die mittlere Garde der Narrenzunft Waldmössingen die Gunst der Besucher und musste gleich noch eine Zugabe hinterher schicken.

Theaterspieler Jochen Becker schlüpfte kurzerhand in die Rolle des erkrankten "’Mariieele aus dem Tal", plauderte aus dem Nähkästchen und nahm zusammen mit dem Zunftchef in der Bütt die Elferräte auf die Narrenschippe. Edgar Wilhelm wurde als Pfennig-Fuchser entlarvt und Martin Moosmann soll beim Abstauben auf dem Sofa der Gäste eingeschlafen sein.

Zur Abwechslung tanzten die "Space-Girls" (Hanselgruppe) in Raumfahrtanzügen in kosmische Sphären und gaben stets eine gute Figur ab.

Wiederholt tosenden Beifall heimsten Jochen Becker und Thomas Glunk als Top-Model einer Gesichtsmodenschau ein. Unübertrefflich ihre Mimik bei der Nachricht, dass sie beim Weggehen vergessen hätten, das Bügeleisen auszuschalten.

Turbulente Szenen, bei denen die Berufsgenossenschaft verzweifeln würde, spielten sich auf der Baustelle der Elferräte bei den Vorbereitungen für das Sommerfest am 1. und 2. Juli ab. Ob sich die Bauarbeiter wirklich das Feierabendbier verdienten, blieb Sache des Betrachters.

Nochmals Salti, Hechtsprünge und Pyramiden bot die große Hexensportgruppe fürs Auge, ehe der Fanfarenzug unter Tambour Sascha Uhlmann eine zweite Kostprobe seines Könnens gab. Nach dem großen Finale mit allen Bühnenakteuren, die sich mächtig ins Zeug gelegt hatten, übernahm "Cockpit" das Kommando und lud zum Mitsingen und Tanzen vor und auf der Bühne ein.