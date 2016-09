Aichhalden Thema: "Gott bei der Arbeit"

Dass die Arbeit bei vielen einen hohen Stellenwert hat und sie viel Lebenszeit in Anspruch nimmt, ist nicht neu, doch wo bleibt Gott bei der Arbeit? Gerade, weil Arbeit so wichtig ist, sollte man auch Gott miteinbauen, meint Günther. Gott wohne dabei in uns, betonte er immer wieder im Laufe seines Referats. So stellte er regelmäßig Fragen an seine Zuhörer und band sie aktiv mit ein. So die Frage, wie bewusst Gottes Gegenwart in jedem sei. Die Nähe schwanke dabei – mal sei er näher, mal weiter entfernt. Doch fest steht auf jeden Fall, dass "der Schöpfer stets mit uns ist". Habe man sich einmal für Gott entschieden, sei es ein dauerhaftes Bündnis, das nicht einfach aufgehoben werden kann, ähnlich der Entscheidung für ein Kind, die ebenfalls nicht rückgängig zu machen sei. Mit einer Taschenlampe unterwegs, zeigte Günther auf, wie man durch Gottes Gegenwart angestrahlt werde und brachte somit seine Zuhörer zum Schmunzeln.

Fakt sei, dass Gott "Jesus für unsere Sünden" Mensch werden ließ und "dass Jesus für uns gestorben ist". Günther nahm zudem Bezug zur Bibel: Adam und Eva mussten im Paradies auch arbeiten – doch erst seit dem Sündenfall kam die Mühe und Plackerei hinzu.

Dass der Referent nicht nur im Monolog sprach, sondern seine Zuhörer aktiv mit einband, zeigte sich daran, dass er jeden Teilnehmer aufforderte, drei Stärken auf ein Blatt Papier zu schreiben, die man habe. Mit diesen Stärken, so wusste er klarzumachen, habe Gott einen ausgerüstet. Dabei können die Stärken unterschiedlichster Natur sein – wie bei einem Puzzle trägt jedes einzelne Teil zum Großen und Ganzen bei. Es müssten auch die Stärken der Arbeitskollegen gewürdigt werden. Auf Machtkämpfe, wie sie so häufig stattfinden, solle man eher verzichten. Es gelte, den Blickwinkel des anderen einzunehmen, denn jeder sei anders – keiner schlechter oder besser. Wieder betonte Günther die Wichtigkeit der gleichen Ebene, auf der miteinander umgegangen werden soll. Nonverbale Kommunikation und Körpersprache nehmen dabei einen entscheidenden Teil ein.

Nach dem Vesper und dem Vortrag dankte Wolfgang Müller aus Rötenberg dem Referenten für seine Worte; es erfolgte eine Aussprache zum Gehörten.