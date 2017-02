Aichhalden Stromausfall zur Schlüsselübergabe

Aichhalden. Dazu fiel der Strom fast im ganzen Ort aus, weil dicke Äste die Stormleitung im Bereich Gäßle unterbrochen hatten. Also gab es auch keine funktionierende Lautsprecheranlage auf dem Rathausplatz.

Aber auch diese widrigen Umstände hinderten die Narren nicht daran, wenigstens die Rathausschlüssel zu übernehmen. Kurzerhand fuhr die Feuerwehr einen Einsatzwagen auf den Platz neben die Musiker des Musikvereins Aichhalden. Bürgermeister Ekhard Sekinger setzte sich hinters Steuer, daneben Narrenzunftmeister Klaus Hörl, der auch gleich das Micro der Lautsprecheranlage auf dem Dach des Fahrzeugs ergriff: Es funktionierte perfekt, jeder konnte ihn hören. Fast ein Wunder war, dass die Elferräte auf dem Platz alle noch ihre schönen großen Hüte hatten. An diesem Abend hatte jeder immer die Hand am Hut. Dem Sturm war auch gezollt, dass der Umzug direkt von der Merz-Halle zum Rathaus führte. Windgeschützt im Führerhaus hielten Hörl und Sekinger dann ihre vorbereiteten launigen Reden. Darin entließ der Zunft- den Bürgermeister mit großem Dank ins verdiente Pensionärsdasein, um ihn aber gleich als neuen Elferrat wieder einzufangen: "Als Pensionär hättest Du jetzt ganz viel Zeit, für uns so manches vorzubereiten". Als Fachmann für Reden und Computer zum Beispiel. Sekinger antwortete: "Meine große Zeit zum Regieren geht nun zu Ende, bald übergeb ich die Gemeinde in andere Hände. Leider ist ja der potenzielle Nachfolger entwischt. So wünsch ich Euch einen guten, gescheiten und vor allem dynamischen und zukunftsorientierten Bürgermeister ohne geistige Notlage und Schulden".

Ohne Narrenbaum – die Hexen heulten leise – schaffte es der Elferat gerade so, wenigstens die Narrenfahne aufzuziehen, musste sie aber nach 30 Sekunden gleich wieder einholen. Sie wäre sonst nach Rottweil geflogen. Unverdrossen marschierten dann alle zum Gasthaus Adler, um zu feiern. Dann funktionierte der Strom auch wieder. Um 18.15 hatten die EnBW-Techniker die Leitung geflickt.