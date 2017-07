Aichhalden Straßenbau gehtin die Endrunde

Aichhalden-Rötenberg. Nur noch eine Woche bis zu den Schulferien – und der Weg ins nächstgelegene Freibad im Alpirsbacher Rötenbächle ist fast länger, als bis nach Schiltach/Schenkenzell. Doch die Bauleitung Ost des Regierungspräsidiums Freiburg verspricht ein schnelles Ende: Trotz anfänglicher Verzögerung kann der Fertigstellungstermin des dritten Bauabschnitts der Generalsanierung der Landesstraße 422 im Rötenbächle eingehalten werden.

"Wir rechnen mit einer Wiedereröffnung am Freitag, 4. Juli, sagt Herbert Greinacher von der Bauleitung Ost, der zusammen mit Bauleiter Georg Knöpfle mit dem beauftragten Bauunternehmen Storz am Mittwoch das so genannte Planum, also den Unterbau der Landesstraße 422 abgenommen hat.

Am heutigen Donnerstag wird dann im Bereich oberhalb der "Heidelbeermühle", dort wo auch mit Stützscheiben der Untergrund saniert wurde, eine spezielle "hydraulisch gebundene" Tragschicht aus einer Mischung Beton und wiederverwertetem Asphaltgranulat eingebaut, das so nicht teuer entsorgt werden musste. Darüber kommt dann auf der gesamten Fläche die eigentliche rund 20 Zentimeter dicke Tragschicht und dann nochmals sechs Zentimeter Binderschicht.