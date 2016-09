Aichhalden Straßen-Sanierungsarbeiten dauern einige Tage länger

Dort musste an zwei Stellen ein Randbalken betoniert werden, weil die Straße selbst in zwei Kurvenbereichen absackte. Schon vor zwei Jahren war der am stärksten gefährdete Teil saniert worden, jetzt standen zwei weitere Bereiche an.

Neben der massiven Stütze der Straße, die bis zu neun Meter tief in das Gestein verankert wurde, war es aber auch erforderlich Entwässerungsleitungen zu legen. Und hier ergaben sich auch die unerwarteten Verzögerungen bei den Arbeiten: In einem Fall stießen die Arbeiter auf massiven Fels, der auch mit einem am Bagger befestigten Presslufthammer nur mit größerem Aufwand abgetragen werden konnte – und dies, so bedauert Herbert Greinacher von der Bauleitung Ost des Regierungspräsidiums Freiburg in Donaueschingen, habe eben für zwei volle Tage Verzögerung geführt. Und in dem straffen Bauzeitenplan, den man eigentlich versucht habe einzuhalten, um mit Beginn der Schule fertig zu sein, habe es eben keinen Spielraum gegeben, diese Verzögerung aufzufangen.

Mit Niederlassung der Südbadenbus-GmbH in Schramberg sei dieser Umstand bereits abgesprochen, so dass eine Woche lang die Busse zwischen Rötenberg und Alpirsbach über Peterzell umgeleitet werden und erst ab Montag, 19. September, wieder auf der regulären Linie fahren, so Greinacher. Für die Autofahrer öffnet sich die Straße indes schon ab Freitag, 16. September, abends.