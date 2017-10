Aichhalden Starke Stimmen auch neben der Bühne

Herta Wössner sang von der Gründung des Frauenchors an im Sopran. 2010 wechselte sie in den Passivstand, ist dem Verein bis heute aber sehr verbunden. Vier Jahre war sie als Schriftführerin aktiv und elf Jahre Kassenrevisorin. Vom Chorverband erhielt Wössner 2013 die Ehrennadel in Gold für 60 Jahre Singen in Chören. Bis heute ist dem neuen Ehrenmitglied das Singen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens.

Im dritten Part folgten die Ehrungen des Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Gerhard Fuchs vollzog. Für 30 Jahre Singen im Chor wurde Iris Noth gewürdigt. Die Alt-Sängerin trat 1987 in den Frohsinn ein. Seit 1991 ist Noth Mitglied im Chorverband und seit 1997 Frauenreferentin. Sechs Jahre lang war sie Vize-Vorsitzende, seit elf Jahren ist sie in der Notenverwaltung aktiv. Bereits 2013 wurde Iris Noth vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Drei Jahrzehnte singt Helga Westerkamp im Sopran. Außerdem singt sie im evangelischen Kirchenchor und war einige Jahre im Beerdigungschor aktiv. Elisabeth Hettich wurde vom Chorverband ebenfalls für 30 Jahre ausgezeichnet. Seit 2002 verstärkt sie den Chor im Alt und ist seit 2004 im Ausschuss tätig.

Schließlich wurde Eugen Schleicher für 50 Jahre Singen im Chor vom Deutschen Chorverband mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Seit 1983 singt Schleicher im Tenor. Zuvor sang er schon in seiner Heimatgemeinde Weilersbach. "Die Liebe hat ihn dann – Gott sei Dank – nach Rötenberg geführt", verriet Fuchs. Seit 1985 ist der Jubilar im Ausschuss, davon war er ein Jahre Vizevorsitzender und drei Jahre Vorsitzender. Viel Engagement und Können bringt Schleicher seit 1992 als Kassierer mit. 2009 wurde er vom Verein bereits zum Ehrenmitglied ernannt.