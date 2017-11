Aichhalden Sportler halten dem TSV die Treue

Aichhalden. In seiner Ansprache zog der Vereinsvorsitzende Patric Janson einen Vergleich: Der Name der Gemeinde Aichhalden habe wohl seinen Ursprung in der Eiche, die früher Versammlungsplätze in den Dörfern markierte, verwies er auf die großen und kräftigen Bäume, deren weitläufige Kronen nicht selten um die 20 Meter Durchmesser haben. Manche Eichen seien schon zu Zeiten von Martin Luther gepflanzt worden, dessen Thesenanschlag sich gerade zum 500. Mal jährt.

Wie solche Bäume ließen sich auch Menschen nicht gerne verpflanzen und manche blieben ihrem Dorf und ihren Vereinen daher sehr lange treu. Der TSV sei ihnen dankbar für langjährige Treue und ehre in diesem Jahr 24 Mitglieder.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft ehrte der Vorsitzende Luitgard Mager, Franz Eschle, Manfred Haas, Werner Sekinger, Siegfried Auber, Marita Springmann, Sylvia Mauch und Gabriele Moosmann.