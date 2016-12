Aichhalden Spenden für Brasilien

Am Dienstag, 3. Januar, nach dem Aussendungsgottesdienst um 9.30 Uhr werden die Einwohner aus Aichhalden besucht, um den Weihnachtssegen in jedes Haus zu bringen. Am Mittwoch, 4. Januar, erst nachmittags. Nach dem Gottesdienst am Dreikönigstag können auf Wunsch auch die Rötenberger Bürger die Sternsinger einladen. Bitte unter 07422/5 50 45 anmelden. Das gesammelte Geld wird Schwester Marione für ihre Kindertagesstätte in Brasilien zu Gute kommen.