Aichhalden (lh). Einen kleinen verbalen Schlagabtausch lieferten sich am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung Einwohner Engelbert Kimmich und Bürgermeister Ekhard Sekinger. Auf die Frage von Kimmich, was die Gemeinde zur prekären Gasthaussituation in Aichhalden beitrage, konterte Sekinger: "Ihre Anfrage hat polemische Züge. Den Ball spiele ich zurück und frage Sie, was die Bevölkerung dazu beiträgt?" Kimmich gab sich damit nicht zufrieden und erinnerte daran, dass der Schramberger Unternehmer Martin Maurer in Schramberg ein weiteres Café eröffne und keine Probleme habe, Pächter zu bekommen. Nur in Aichhalden gelinge es nicht, geeignete Pächter für Gasthäuser zu finden, stellte Kimmich fest, der aufgrund der fehlenden Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung der Ratssitzung bis zum Ende ausgeharrt hatte.