Aichhalden Sonderpreis für "Cola-Mentos-Strahl"

Aichhalden. Neugierverhalten und Forscherdrang ist eine Grundlage für erfolgreiches Lernen. Dies unterstützt der Regionalwettbewerb "Jugend forscht". Kürzlich fand in der Sick-Arena auf dem Messegelände in Freiburg der schulartübergreifende Wettbewerb statt. Die Teilnehmer stellten ihre Forschungsprojekte zunächst einer Fachjury vor. Am nächsten Tag konnte auch die Öffentlichkeit die Forschungsergebnisse der jungen Forscher bestaunen.