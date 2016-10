Aichhalden Singen und Tanzen aus Liebe

Die Besucher erwartet ein großes Repertoire an Liedern in Deutsch, Englisch und Luganda, der Muttersprache der Band. Zwischendurch erzählen einzelne Mitglieder der insgesamt zehnköpfigen Musikgruppe sehr ermutigend und aufbauend aus ihrem Leben. Ihr Wunsch ist es, dass durch ihr Singen und Tanzen viele Menschen neu von der Liebe Gottes berührt werden.

Begleitet wird die Band von Maria Luise Prean, einer gebürtigten Österreicherin und Gründerin des Missionwerks "Vision für Afrika". "Mama Maria mit der weißen Haut", wie sie so liebevoll genannt wird, wurde am 15. Oktober bei der "Life goes On"-Gala im Wiener Rathaus als Preisträgerin in der Kategorie "Lebenswerk" ausgewählt, weil Sie das Leben für viele Menschen im positiven Sinne verändert hat. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden werden für den Brunnenbau in Karamoja, einem der ärmsten Gebiete Ugandas, eingesetzt.