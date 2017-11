Aichhalden. Die evangelische Kirchengemeinde lädt Kinder ein, um mit ihnen am Sonntag, 17. Dezember, 9 Uhr, einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Aichhalden zu gestalten. Um einige Adventslieder zu üben, die zu diesem Anlass gesungen werden sollen, sind die Kinder am Sonntag, 3., und 10. Dezember jeweils von 17 bis 17.45 Uhr in die Kirche eingeladen. Wer möchte, kann jeweils nach den Proben zusammen mit seinen Eltern am anschließenden Adventssingen um 18 Uhr teilnehmen.