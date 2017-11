Aichhalden Simon-Mutter präsentiert gute Zahlen

Bergisch Gladbach/Aichhalden (jf). Mitte November hatte die Mutter der Simon Firmengruppe eine Erfolgsbilanz der drei bisherigen Quartale des Jahres vorgelegt: In den neun Monaten wuchs der Umsatz "organisch über alle Segmente" um 13,5 Prozent. Besonders stark war das dritte Quartal, in dem das EBIT (Ertrag vor Zinsen und Steuern) um 12,4 Prozent stieg.

Mit einem Umsatz in Höhe von 1,221 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 1,076 Milliarden Euro) konnte die Indus-Gruppe in den ersten neun Monaten 2017 ihre Marktstellung über alle Segmente hinweg ausbauen. Das weiterhin sehr gute konjunkturelle Umfeld stützte diese positive Geschäftsentwicklung. Das operative Ergebnis, das EBIT, erhöhte sich auf 114,5 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 106,6 Millionen Euro). Zu diesem Ergebnisanstieg trug das dritte Quartal 2017 mit einem EBIT in Höhe von 41,8 Millionen Euro überproportional bei (drittes Quartal 2016: 37,2 Millionen Euro). Bereinigt um Ergebniseffekte aus Erstkonsolidierungen lag das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten bei 123,8 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 114,9 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 9,6 Prozent auf 2,52 Euro (Vorjahreszeitraum: 2,30 Euro). Den weiterhin stark wachsenden Segmenten Bau/Infrastruktur sowie Maschinen- und Anlagenbau (plus 20 Prozent), der Medizin-, Gesundheits- und Metalltechnik kam ein sehr gutes Marktumfeld zugute. Das Ergebnis nach Steuern stieg für Januar bis September auf 62,6 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 57,1 Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote zum 30. September 2017 betrug 40,1 Prozent und lag damit wie erwartet leicht höher als in den Vorquartalen.

Mit dem Erwerb des Messtechnikspezialisten M+P International, Hannover, sowie der Peiseler-Gruppe, einem Anbieter von Teilgeräten und Schwenkeinrichtungen mit Sitz in Remscheid, hat Indus seine Jahresziele für Zukäufe auf erster Ebene bereits erfüllt.