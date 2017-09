Aichhalden Siebtklässler "ticken" richtig

Handwerkskammer-Präsident Gotthard Reiner räumte ein, nicht gewusst zu haben, was ihn erwarte. Er sei über die Arbeit der Schüler begeistert und wie hier zusammengearbeitet werde. Solche junge Menschen brauche es für die Zukunft. Er könne nur appellieren, zuerst eine handwerkliche Ausbildung zu absolvieren, dann stünden ihnen alle Wege offen.

Projekt-Gruppenleiter Ralf Herzog gab zu, den Schülern so eine Leistung nicht zugetraut zu haben. Jeder Einzelne habe an seiner Uhr gewerkelt. Sinn und Zweck des Projektes sei es gewesen, die Schüler in den Mittelpunkt zu stellen. Dies sei bestens gelungen und man habe herausgefunden, wie jeder Schüler "ticke". Das Handwerk stelle ein Produkt her, das Jemand bekomme. Das sei der große Unterschied zur Industrie, so Herzog.

Seit genau einem Jahr besteht eine Bildungspartnerschaft zwischen der Aichhalder Schule und dem örtlichen Gewerbeverein. Um den Schülern frühzeitig den Spaß am handwerklichen Arbeiten zu vermitteln, soll jährlich ein Projekt im Technikunterricht der Siebtklässler umgesetzt werden. In diesem Jahr handelte es sich um eine Wanduhr. Mit Material, Fachwissen und Organisation unterstützen die Firmen Holzbau Herzog, Nübel, Maler Moosmann sowie die Kreissparkasse das Uhrenprojekt.