Aichhalden Seit sechs Jahrzehnten eng verbunden

Aichhalden-Rötenberg. Eugen Ziegler ist in Rötenberg geboren. Zusammen mit fünf Schwestern wuchs er im Zubermoos auf. Nach dem Schulabschluss war es schwierig eine Lehrstelle zu bekommen. Da zu dieser Zeit die Arbeiten zum Bau der Brücke bei der Heidelbeermühle in vollem Gange waren, war er froh, dort für ein Jahr Arbeit gefunden zu haben.

Im darauf folgenden Ausbildungsjahr bekam er eine Lehrstelle bei Schuhmachermeister Alois Herrmann in Schramberg. Am Ende seiner Lehrzeit war – bedingt durch den wirtschaftlichen Aufschwung im ganzen Land – die Arbeit des Schuhmachers nur wenig nachgefragt, weshalb er sich erneut nach einem anderen Arbeitsplatz umsehen musste. Diesen fand der in der Rötenberger Ziegelei. Elf Jahre war er dort vor allem als Formengießer tätig. Aufgrund gesundheitlicher Probleme stand erneut ein Wechsel der Arbeitsstelle an. Bei der Firma Heckler & Koch, Oberndorf, war Eugen Ziegler dann 30 Jahre, bis zum Eintritt in den Ruhestand tätig.

Margaretha Ziegler stammt aus Lauterbach. Als sie fünf Jahre alt war, verlegte die Familie, zu der auch zwei Schwestern gehörten, den Wohnsitz nach Reutin, wo mit dem Eintritt in die dortige Grundschule für das kleine Mädchen der Ernst des Lebens begann. Nach dem Abschluss der Schulzeit, arbeitete die junge "Gretel" – wie sie bis heute liebevoll von Familie, Freunden, Bekannten und Verwandten genannt wird – bei einem Bauern in Betzweiler, wo sie im Haushalt und in der Landwirtschaft tatkräftig mithalf. Nach eineinhalb Jahren fand sie eine Anstellung in der Hosenfabrik Maas in Fluorn. Ingesamt 14 Jahre lang war sie dort als Näherin tätig.