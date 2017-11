Aichhalden Seeger-Baustoffe bald auch in Wolfach

Aichhalden-Rötenberg/Schenkenzell/Wolfach. A m 19. November schloss der Verkauf in Schenkenzell, zur Zeit wird in der neuen Niederlassung Wolfach das Sortiment eingeräumt beziehungsweise gelagert. Eröffnung in Wolfach wird am Freitag, 1. Dezember, sein. Seeger hat das ehemalige Betriebsgelände des Badausstatters Aliseo GmbH gekauft, der nach Gengenbach gezogen ist, und für seine Zwecke umgebaut: Außer dem klassischen Baustoffhandel wird es einen Praktikershop und eine Ausstellung mit Bauelementen geben.

Vier Mitarbeiter werden in Wolfach die Kunden betreuen. Die bisherigen zwei Mitarbeiter der Schenkenzeller Niederlassung werden in Zukunft in Wolfach arbeiten. Beide wohnen in Rötenberg und freuen sich, dass für die Fahrt zum Arbeitsplatz die "Schiltachautobahn" (Schlossbergumfahrung) rechtzeitig fertig geworden ist. "Mit der Verlegung nach Wolfach hoffen wir, unser Liefergebiet noch mehr ins Kinzigtal hinein ausbauen zu können", nennt Geschäftsführer Uwe Müller den Grund für den Umzug.

Seeger hat an Lager und liefert, was beim Bauen gebraucht wird: Zum Beispiel Kanalbauteile, Straßenbauteile und Drainagen für den Tiefbau, Mauersteine, Mörtel und Dämmstoffe für den Hochbau, Ziegel, Latten und Putzsysteme für Dach und Fassade, alles Nötige für den Trockenbau. Außerdem Pflaster, Borde und Terrassenbeläge und mehr für den Garten- und Landschaftsbau. Im Profishop der Niederlassungen finden sich Maschinen, Eisenwaren und weiteres Zubehör "in Handwerkerqualität", wie Müller versichert.