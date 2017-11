Aichhalden Schule für Bildungspreis nominiert

Aichhalden. Insgesamt sechs Schulen hat das Kompetenzzentrum Ökonomische Bildung der Stiftung Würth für den Würth Bildungspreis 2018 nominiert, darunter auch die Grund- und Werkrealschule Aichhalden.

Bei der Durchführung der Projekte erhalten die Schulklassen laut Pressemitteilung im laufenden Schuljahr beratende sowie finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Im Sommer 2018 wird der Würth Bildungspreis dann an die Schule verliehen, die die größte Weiterentwicklung in den ökonomischen Kompetenzen der Schüler aufzeigen kann.

Aus mehr als 20 eingereichten Projekten wählte die Jury des Kompetenzzentrums für Ökonomische Bildung die Projekte aus, die sich unter anderem auszeichnen durch Transfer und Nachhaltigkeit – und die einen besonders innovativen Charakter haben.