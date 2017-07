Aichhalden Schüler erleben handwerkliche Berufe hautnah

Aichhalden. Zwei Wochen lang waren die Schüler der Klasse acht der GWRS Aichhalden in der Bildungsakademie in Rottweil, in der sie Berufe kennenlernen konnten. Die Schüler bekamen am ersten Tag eine Einführung in die Bildungsakademie und wurden je nach Neigung und Interesse in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen bekamen theoretische und praktische Einblicke in handwerkliche Berufe wie Elektriker, Schlosser, Friseur, Bäcker, Zimmermann und Maler. Hierbei wurden verschiedenste Produkte hergestellt, die auch mit nach Hause genommen werden durften.