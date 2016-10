Aichhalden Schlachtgebühren steigen deutlich an

Aichhalden. Mehrheitlich beschloss der Gemeinderat eine Anhebung um satte 40 Prozent. Die unpopuläre Entscheidung, wie sie Bürgermeister Ekhard Sekinger nannte, hatte sich bereits in der September-Sitzung angedeutet. Da legte Kämmerer Thomas Kienzle ein Schreiben der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) vor, in dem die Behörde für das Schlachthaus kostendeckende Gebühren verlangt. In den vergangenen fünf Jahren lagen diese im Schnitt bei nur 66 Prozent, im Jahr 2015 bei lediglich 51 Prozent. Um der Aufforderung der GPA nachzukommen, unterbreitete Kienzle dem Ratsgremium eine Vergleichsrechnung, in der die Kostendeckungsgrade bei 30-, 40- und 50-prozentiger Erhöhung dargestellt wurden.

Vor Beginn der lebhaften Diskussionen räumte der Bürgermeister ein, die Verwaltung hätte bei den Gebühren früher reagieren müssen. Ein Schlachthaus vorzuhalten, sei nicht die Aufgabe einer Kommune. Die Gebühren müssten jedoch so gestaltet werden, dass es bei den Metzgern nicht zu Wettbewerbsverzerrungen komme. Er halte 50 Prozent für gerechtfertigt, "traue mich dann aber nicht mehr ins Schlachthaus, egal wer schlachtet", gab Sekinger zu. Es wundere ihn, dass die wenigen noch existierenden Schlachthäuser im Kreis Rottweil mit EU-Zulassung in Rötenberg, Waldmössingen und Fluorn-Winzeln nah beieinander stünden.

Gemeinderat Jochen Schmid plädierte für eine Erhöhung der Gebühren um 30 Prozent. Falle sie höher aus, könnten Schlachter wegbleiben. Die Einrichtung sei eine Bereicherung für die Gemeinde und dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden.