Aichhalden. Zum Herbst- und Schlachtfest lädt der MGV "Liederkranz" Aichhalden am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober, in die Aichhalder Festplatzanlage ein. Am Samstag beginnt das Fest um 18.30 Uhr. Gegen 20 Uhr treten der MGV "1872"­Lauterbach und der Popchor auf, anschließend spielt Alleinunterhalter Erich Eger zum Tanz auf. Um 11 Uhr geht es am Sonntag dann mit dem Frühschoppen weiter. Am Nachmittag lädt das Harmonika-Duo Max und Marlene die Gäste zum Volksliedersingen ein. Am Sonntag wird die Schlachtplatte zusätzlich auch über die Straße verkauft.