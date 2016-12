Aichhalden Russischer Boykott drückt den Spikes-Absatz

Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten auf 1,076 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,035 Milliarden Euro). Das Wachstum betrug in diesem Zeitraum 3,9 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 106,6 Millionen Euro (Vorjahr: 98,9 Millionen Euro).

Bereinigt um Effekte aus Unternehmenserwerben lag das operative Ergebnis bei 114,9 Millionen Euro (Vorjahr: 106,3 Millionen Euro). Das Ergebnis nach Steuern lag mit 57,1 Millionen Euro (Vorjahr: 51,5 Millionen Euro) deutlich über dem Vorjahr.

Haupttreiber für die gute Geschäftsentwicklung waren die Segmente Bau/Infrastruktur mit einem Umsatzplus von rund 19 Prozent sowie die Medizin- und Gesundheitstechnik mit einem Plus von rund 13 Prozent. Das Geschäft im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Metalltechnik verlief stabil auf einem guten Niveau. Schwierig bleibt dagegen die Fahrzeugtechnik. Das international geprägte Segment verzeichnete ein EBIT-Minus von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. So kam es zu einem deutlichen Nachfrageeinbruch bei Spikes aufgrund des russischen Boykotts europäischer Waren. Auch in anderen Teilmärkten der Fahrzeugbranche läuft das Geschäft teils schleppend beziehungsweise stehen Margen unter Druck, so auch nach Einschätzung von Indus, aufgrund des VW-Abgasskandals, der Schwäche der Schwellenländer und einer nachlassenden Dynamik in China und USA.