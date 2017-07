Aichhalden Rötenberg: Dorffest-Besucher trotzen Gewitter

Vereinsring-Vorsitzende Susen Krämer hatte beim Fassanstich darauf hingewiesen, dass damals das Dorffest im August gefeiert wurde. Bei ihr brauchte es zwei Jahre, um für Veränderungen bereit zu sein. Nachdem sie sich bei ihrem ersten Dorffest 2015 in der Rolle der Vorsitzenden noch sträubte, wie ihre Vorgängerin Anne Vialkowitsch ins Kostüm einer Sabinerin zu schlüpfen, überraschte sie am Samstag in diesem Outfit. Mit weiteren drei Genossinnen und vier Römern mischte sie sich unters feiernde Volk und behielt alles im wachsamen Auge.

Gewitter verhagelt Besuchern nicht die Laune

Früher wie heute wurde den unzähligen Besuchern aus Nah und Fern in der Rötenbachstraße mit Live-Musik, Leckereien und vielen Mitmachaktionen attraktive Unterhaltung geboten. Und Aichhaldens neuer Bürgermeister Michael Lehrer gehört zu den Gästen, die noch nie ein Dorffest versäumt haben. Wie er in seinem Grußwort erinnerte, verbinde er mit den Dorffesten nette Erinnerungen. Es sei ein Fest, bei dem man sich treffe, sich unterhalte und schöne Stunden miteinander erlebe. So war es auch diesmal. Da änderte das kräftige Gewitter am Samstagnachmittag nichts daran.