Aichhalden Reh getötet: War Wolf am Werk?

Wir zeigten Kreisjägermei­ster Otmar Riedmüller das Foto. Was hält er davon? "Nichts", so sein klares Urteil. Wird ein Kadaver nicht gleich gefunden und beseitigt, machten sich schnell Fuchs, Dachs oder Rabe an ihm zu schaffen, und die warmen Temperaturen sorgten dafür, dass die Verwesung noch schneller vor­anschreitet, erläutert Riedmüller.

Die Kreisjägervereinigung habe schon öfter auffällige Wildrisse von der forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg in Augenschein nehmen lassen. "Bislang konnte immer einwandfrei ausgeschlossen werden, dass ein Wolf das Stück gerissen hat." Für die Zukunft könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass Wölfe aus der Schweiz oder dem Elsass auch in den Landkreis Rottweil gelangten. Bislang seien zwei Wölfe in Baden-Württemberg festgestellt worden.