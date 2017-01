Aichhalden Rätsel um Partnergemeinde

Vielmehr von Rathausputzfrau Roswitha Heckenbeer (Silvia Joos), die zwar in der Hierarchie ganz unten steht, aber viel weiß. Weil sie immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle abstaubt und mithört. Sie will ihren Sohn und Dorfmetzger Franz-Oswald (Martin Scheerer), der des Öfteren mit schlüpfrigen Sprüchen bei Bürgermeister-Sekretärin Anna (Steffi Eckert) für Empörung sorgt, auf den Posten des stellvertretenden Bürgermeisters hieven. Dazu sei er berufen, weil ihn seinen Adern französisches Blut fließe, bekräftigt sie.

Für den Bürgermeister ist die Wahl einer Partnerstadt ziemlich einfach. Er dreht den Globus und bleibt mit dem Finger auf Australien hängen. "Ganz schee weit weg", stellt er stirnrunzelnd fest und weil das Land der Kängurus etwas abgekürzt auch Austria heißen könnte, fällt seine Wahl spontan auf Österreich. Mit diesem Vorschlag punktet er weder bei seiner Frau Hedwig (Tanja Huuck), bei der er nichts zu melden hat und die eine italienische Stadt an der Adria bevorzugt, noch den Gemeinderäten. Letztere wollen vor allem eigene wirtschaftliche Interessen durchsetzen, weshalb Haberschlacht sie als "Moschtköpfe" tituliert. Für die Rathausputze kommt nur Frankreich in Frage, weil ihr Sohn die leibhaftige Verbindung darstellt. Um ihren Willen durchzusetzen, behauptet sie, dass ihr Franz-Oswald und der Bürgermeister vom gleichen französischen Offizier abstammen, sozusagen Halbbrüder sind. Damit glaubt sie, ihn in der Hand zu haben. Siegessicher hisst sie schon mal die französische Flagge im Zimmer des Schultes. Zum allem Übel bekommt Haberschlachts wortgewaltige Tochter Gisela (Steffi Falter) Besuch von dem französischen Austauschschüler Pierre (Michael Schwab) aus "Valcrèmefraiche". Als der völlig verzweifelte Bürgermeister zum Allheilmittel Schnaps greift, bringt ein Brief seines (schwäbischen) Vaters unerwartet Licht ins Dunkel. Darin steht, dass er sich bei einem Maskenball lediglich als französischer General verkleidet hatte.

Welche europäische Stadt nun das Rennen als Partnergemeinde von Rötenberg machte, blieb in dem Schwank unbeantwortet. Vielleicht ja eine Aufgabe des neuen (tatsächlichen) Bürgermeisters von Aichhalden, der dieses Jahr am 23. April gewählt wird.