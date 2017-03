Aichhalden Proben für Frühjahrskonzert laufen

Schriftführerin Manuela Kieninger bot einen Rückblick auf die Highlights des vergangenen Jahres. Anlässlich der Ako-Gaudi gab es ein Fotoshooting im Stroh, anschließend fuhr man zum Schülervorspielnachmittag, um den Nachwuchsmusikern zu lauschen. Im Kurgarten Ottenhöfen begann am Pfingstsonntag die Tour durch’s Ländle. Ein gemeinsamer Familienausflug mit anschließendem Konzert führte die Musiker in den Karlsruher Tiergarten. Weitere Auftritte der Tournee gab es auf dem Dorffest Aichhalden, beim "Festtag der Sinne" auf den Vogtsbauernhöfen Gutach und in Schiltach auf dem Oktoberfest der Trautwein Leder Mode Tracht GmbH. Der Abschluss fand beim Schlachtfest der Kirchengemeinde Aichhalden statt. Das letzte große Event war der Aichhalder Sternenzauber, der trotz anfänglichem Regen ein toller Erfolg wurde. Den Jahresabschluss bildete die Umrahmung der Jahresschlussandacht der evangelischen Kirchengemeinde Rötenberg.

Beim Prüfen der Kasse konnte Peter Grischkat "keine Abweichungen feststellen." Dirigentin Theresia Emmrich erzählte, dass sie sich besonders über die Worte einer Spielerin nach einem Auftritt gefreut habe. "Danke, dass du das mitgemacht hast. Das hat richtig Spaß gemacht!" Das zu hören sei noch schöner gewesen als all die positive Rückmeldung des Publikums. Nach den gelungenen Auftritten im Sommer habe es im Herbst eine kleine Durchhängerphase gegeben. Doch zu Ende des Jahres kam die Motivation wieder zurück und so konnte mit neuem Eifer mit den Proben für das Frühjahrskonzert am Samstag, 22. April, begonnen werden.

Jugendreferentin Bettina Haberer informierte über die verschiedenen Angebote in der Jugendarbeit. In Zusammen arbeit mit den Musikvereinen Rötenberg und Aichhalden bietet das Ako Airoe regelmäßig in beiden Gemeinden eine musikalische Früherziehung an. Diese wird von Leila Witz aus Waldmössingen durchgeführt. Zukünftig wird Witz auch den Unterricht und das Schülerorchester übernehmen. Das Jugendensemble unter der Leitung von Sandra Keller löste sich im vergangenen Jahr auf. Die sieben Ako-Kids proben regelmäßig unter der Leitung von Walter Heinz und waren bei einigen Auftritten zu hören. Für dieses Jahr ist ein Ausflug in einen Kletterpark geplant sowie ein Auftritt beim Jubiläum des Schwarzwaldvereins.