Aichhalden Pro Kopf Verschuldung von 2167 Euro

Ebenfalls weit über dem Landesdurchschnitt (369 Euro) lagen die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer mit 903 Euro je Einwohner. Bezogen auf die Einwohnerzahl notierten die Personalausgaben der Gemeinde Aichhalden mit 301 Euro klar unter dem Landesschnitt (440 Euro). Begünstigt wird dies dadurch, da die Gemeinde keine eigenen Kindergärten betreibt. Die Ausstattung des Bauhofs mit 1,46 Stellen je 1000 Einwohner ist etwa gleich wie die im Land (1,5).

Schlechter schneidet die Kommune bei den Schulden ab. Unter Berücksichtigung der Eigenbetriebe hatte sie Ende des Jahres 2014 eine Gesamtverschuldung von 6,7 Millionen Euro oder 2167 Euro je Einwohner. Das war das Dreieinhalbfache des Landesdurchschnitts. Dabei ist allerdings zu beachten, dass in den Gesamtschulden Trägerdarlehen der Gemeinde an die Eigenbetriebe in Höhe von 4,3 Millionen Euro enthalten waren. Sekinger gratulierte dem Kämmerer und dessen Team zum sehr guten Ergebnis. Einstimmig befürwortet der Gemeinderat die von Kienzle vorgeschlagenen Stellungnahmen.