Aichhalden Praktikum im Rathaus

Aichhalden. Wie Bürgermeister Michael Lehrer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte, habe Markus Höhe bei der Gemeinde zum 1. September ein halbjähriges Einführungspraktikum für den Studiengang "Public Management" begonnen.

Höhe stellte sich in der Sitzung den Räten kurz persönlich vor. Er stamme aus Altoberndorf und sei 24 Jahre alt. Er habe zuvor an der Universität Tübingen Sportmanagement studiert, dann aber auf eine andere Fachrichtung umgeschwenkt.

Ab März des kommenden Jahres werde er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ein Studium aufnehmen. In seiner Freizeit trainiere er Hochsprung und nehme erfolgreich an Wettkämpfen teil.