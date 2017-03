Aichhalden Platz für 114 Stellplätze

Aichhalden. Bei Großveranstaltungen in der Festplatzanlage und/oder Josef-Merz-Halle mangelt es häufig an ausreichenden Parkplätzen in direkter Nähe, weshalb es im Reißerweg oft zu Wildparkerei kam. Dieses Problem soll durch 114 zusätzliche Stellplätze auf einer 0,47 Hektar großen Fläche nahe des Reißerweges gelöst werden. Da es für diese Baumaßnahme einen Bebauungsplan braucht, fasste der Gemeinderat im Oktober vergangenen Jahres den fälligen Aufstellungsbeschluss und billigte einen ersten Entwurf des Ingenieurbüros Eppler aus Dornstetten.

Im Geltungsbereich ist zudem ein 414 Quadratmeter großes Baufeld für ein eingeschossiges Hackschnitzel-Heizwerkgebäude ausgewiesen, das jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden soll. Das Plangebiet ist über einen Feldweg an den Reißerweg angeschlossen. Der asphaltierte Feldweg soll entlang der vorgesehenen Parkplätze auf sechs Meter Breite ausgebaut, die Fahrgassen asphaltiert und die Parkflächen mit einem wassergebundenen Belag hergestellt werden. Der vorhandene Graben am Feldweg wird für die Aufnahme des Oberflächenwassers genutzt und im Bereich der Parkplätze als Rinne weitergeführt. Danach wird in eine Retentionsmulde entwässert, die mit einem Überlauf ausgestattet ist. Von diesem wird das Wasser in Richtung Norden in den Bannmoosgraben und weiter in Richtung Eschach geleitet.

Die Entwurfspläne lagen in der Zeit vom 7. November bis 7. Dezember für die Bürger offen aus. Während von ihnen nach Auskunft von Planer Sebastian Rolfes keine Einwände eingingen, gab es von den angeschriebenen Behörden mehrere Stellungnahmen mit Anregungen. Diese erläuterte der Experte mit den dazu vorgeschlagenen Beschlüssen. Da es zum Vorentwurf vom Oktober 2016 kleine Änderungen gegeben hat, muss das Planwerk nun in eine zweite Offenlage.