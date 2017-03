Zur ersten Seniorenwanderung des Schwarzwaldvereins Aichhalden in diesem Jahr fanden sich 28 Frischlufthungrige ein. Die Tour startete in Vorderlehengericht mit leichtem Anstieg zum Hohen Stein. Dort konnte bei einer ersten Pause die Aussicht über ganz Schiltach genossen werden. Weiter führte der Weg hinab nach Schiltach, auf die andere Seite der Kinzig und über Vor Leubach wieder zurück. Auf diesem Wanderabschnitt zeigten sich die Frühlingsblumen in ihrer ganzen Farbenvielfalt, die Osterglocken waren voll erblüht und vereinzelt lugten Forsythien durch das Gebüsch. Nieselregen begleitete die Wandertour, was der guten Laune jedoch keinen Abbruch tat und alle freuten sich dann auf den gemütlichen Wanderabschluss im Pflug. Foto: Schwarzwaldverein