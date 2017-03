Aichhalden (sw). Bis Stand gestern gab es noch keinen Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Ekhard Sekinger in Aichhalden. Dies teilte Sekinger auf Anfrage mit. Er geht aber davon aus, dass sich in der nächsten Zeit noch Kandidaten melden werden. Vier Personen hätten sich bereits auch schon nach den Modalitäten erkundigt, was erforderlich sei, um gewählt werden zu können. Deswegen sei er "guten Mutes", meinte Sekinger. Im Gegensatz zu großen Gemeinden sind in Aichhalden keine Unterstützungsunterschriften erforderlich, es reiche, eine Wählbarkeitsbescheinigung vorzulegen. Gelegenheit, sich zur Wahl zu stellen ist noch bis Montag, 27. März. Sollte es allerdings bis zu diesem Zeitpunkt wider Erwarten doch keinen Kandidaten geben, müsste die Stelle erneut ausgeschrieben werden. Als Amtsverweser, so betonte Sekinger, werde er nicht zur Verfügung stehen.