Vier tolle Tage erlebte der Jahrgang 66/67 aus Aichhalden bei seinem 50er Ausflug nach Hamburg. Los ging es mit dem Zug ab Hausach am frühen Samstagmorgen. Die lange Zugfahrt war kurzweilig, da im Bordrestaurant ausgelassene Stimmung herrschte. Grund dafür war die Livemusik der Narrenräte aus Hausen-Zell. In Hamburg angekommen, stand ein Spaziergang durch die Speicherstadt an. Ein gemeinsames Abendessen in der Privatbrauerei Gröninger sowie ein Bar-Besuch auf der Alster beendeten der ersten Tag. Nach einer kurzen Nacht ging es am Sonntag um 5 Uhr mit der U-Bahn zum Fischmarkt. Danach ging’s zurück zum Hotel, um ausgiebig zu Frühstücken. Am Nachmittag stand bei strahlendem Sonnenschein eine Hafenrundfahrt auf dem Programm. Danach blieb noch Zeit um zur Plattform der neuen Elbphilharmonie hochzufahren. Ein Besuch im Musical "Heisse Ecke" beendete den langen Tag. Am Montagmorgen ging es nach dem Frühstück zur Stadtrundfahrt. Nach der Tour erkundete man Hamburg zu Fuß. Am Abend traf man sich zum letzten Höhepunkt des Ausflugs an der Davidswache in St. Pauli. Eine historische Hurentour stand auf dem Programm. Über zwei Stunden dauerte der Marsch durch das Rotlichtviertel. Anschließend wurde noch die ein oder andere Szenekneipe auf dem Kiez unsicher gemacht. Nach wiederum einer kurzen Nacht, hieß es schon wieder Abschied nehmen von Hamburg. Mit dem Zug fuhr man zurück nach Hausach und kehrte zum Abschluss im Gasthaus Blume ein. Foto: Jahrgänger