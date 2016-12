Aichhalden Musikverein gibt sich "Very British"

In diesem Jahr gibt das Vororchester des Musikvereins sein Konzertdebüt. Das Vororchester wurde im Januar 2016 neu gegründet und von Steffi Flaig dirigiert.

Mit "Frosty the Snow Man" und "Clarinet Calypso" eröffnen die jungen Musiker den abwechslungsreichen Konzertnachmittag.

Während sich die Welt in diesem Jahr intensiv mit dem Brexit beschäftigt hat, beschäftigte sich Dirigent Volker Braun und das Hauptorchester intensiv mit der englischen Blasmusik. Mit "Crown Imperial" eröffnet das Hauptorchester den zweiten Konzertteil mit einem Königsmarsch, der unter anderem bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton gespielt wurde. Mit "I wow to Thee my Country", ein vertontes Gedicht und "English Folk Song Suite" wird der zweite Konzertteil im britischen Stil abgerundet.