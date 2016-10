Aichhalden Musik trifft den Hasen Lenny

Die Schauspieler wurden bei den Gesangseinlagen vom Chor der Grundschule Aichhalden unter der Leitung von Steffi Göbel stimmlich unterstützt. An den Instrumenten saßen das Vororchester des Musikvereins Aichhalden, unter der Leitung von Steffi Glunk, und die Blockflötengruppe, geführt von Gerda Inderfurth.

Viel Fleiß und Übung sorgen für Erfolg

Der neun Jahre alte Hase Lenny, heißt auch außerhalb des Waldes so. Lenny Otto besucht die vierte Klasse und liebt Theaterspielen. "Am besten gefällt mir der Applaus", berichtet er stolz nach seinem großen Auftritt.

"Ohne viel Fleiß und Übung kann so ein Musical natürlich nicht möglich gemacht werden", merkte Vorstand Bernd Wilhelm in seinem Schlusswort an. Er bedankte sich besonders bei Margit Wagner, die mit den jungen Schülern der Grundschule das Stück eingeübt hatte und sich außerdem um die Kulissen bemühte. "Um Welten" habe sich die Leistung der Darsteller verglichen zur Hauptprobe am Morgen verbessert, lobte Wilhelm. Zur Belohnung gab es viel Applaus und ein Hasen-Gebäck für jedes Kind.