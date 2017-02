Aichhalden Mobiler Truck: Ausweg aus Wirtschaftskrise

Aichhalden-Rötenberg (ks). Nicht nur das närrisch verkleidete Publikum lachte in Rötenberg herzhaft über die Späße von 40 Gruppen, auch die Sonne strahlte bei frühlingshaften Temperaturen um die Wette.

Schöner hätte der 25. Geburtstag der Brotberghexen kaum gefeiert werden können. Die gastgebende Zunft führte die prächtige Parade natürlich an, vorneweg der Narrensamen. Ulk trieben die hiesigen Hexenbande, und ihre Bäcker mit den grinsenden Gesichtern verteilten eifrig frische Brötchen an das Publikum. Das säumte in großen Menschentrauben die Straßen über denen die bunten Fasnetsbändel wehten. Weitere Gruppen aus nah und fern schlossen sich an und bald schon war der Asphalt auf der Straße mit Konfetti, Stroh und Sägemehl garniert.

Hexen kamen mit ganzen Wagen an, in denen es für "entführte Besucher" ein Schnäpsle zu trinken gab. Und mächtig viel Qualm verbrannten manche Figuren weiß-der-Geier-was in ihren Kesseln. Bei den Kobalthexen aus Schenkenzell war der Rauch sogar blau.