Aichhalden Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz

Aichhalden-Rötenberg. Diese gute Nachricht nahmen die Mitarbeiter dankend auf. Dem vorausgegangen waren Jahre der wirtschaftlichen Ungewissheit.

Der Geschäftsführer, Stuckateurmeister, Jan Schweikert, erkrankte im Jahr 2013 lebensgefährlich. Längere Zeit war es in der Folgezeit fraglich, ob Schweikert den Stuckateurbetrieb in Form eines Einzelunternehmens, ab 2015 in der Rechtsform der Schweikert Stuckateurbetrieb GmbH & Co. KG, dauerhaft fortführen können wird.

Inzwischen ist Jan Schweikert gesundheitlich nahezu wiederhergestellt. Die Krankheit blieb allerdings im Betrieb nicht ohne Folgen. Der Betrieb geriet in wirtschaftliche Schieflage, was schließlich im Herbst 2016 zum Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Schweikert Stuckateurbetrieb GmbH & Co. KG führte. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Amtsgericht, Insolvenzgericht, Rottweil Rechtsanwalt Steffen Hattler aus Rottweil. Die Agentur für Arbeit stellte die Lohnzahlungen der Mitarbeiter über das sogenannte Insolvenzgeld sicher, das von Oktober bis Dezember 2016 gezahlt wird.