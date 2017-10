Aichhalden Mit neuem Belag noch mehr unzufrieden

Aichhalden (lh). Im Falle des Straßenbelags in der Waldmössinger Straße ist das nicht so. Wie Bürgermeister Michael Lehrer in der Sitzung des Gemeinderats bekannt gab, habe die Tiefbaufirma Bantle aus Bösingen aufgrund von Missbildungen im Asphalt die Straße ab Beginn der Abzweigung ins Koppengässle bis zur Einmündung in die Hauptstraße im Rahmen der Gewährleistung abgefräst und den Belag wieder neu asphaltiert. Allerdings sei der Zustand des neuen Belags deutlich schlechter als vorher und weise viele Unebenheiten auf. Da werde man beim Befahren ordentlich durchgeschüttelt. In Kürze finde eine Begutachtung von Vertretern der zuständigen Straßenbauverwaltung statt. Es sei gut möglich, dass nochmals abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht werden müsse, urteilte der Bürgermeister.