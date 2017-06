Aichhalden Mit dem Mofa durch die Hochalpen

Ein zweiter Biker musste am Brennerpass kapitulieren, nachdem bei seinem Gefährt die Zündung ausfiel. Beide Fahrer wurden mit dem Besenwagen abgeholt und nach Sölden gebracht, wo die Kameraden nach circa zehn Stunden eintrafen.

Der Freude an der Teilnahme unter circa 1400 Gleichgesinnten aus dem überwiegend deutschsprachigen Raum tat dies keinen Abbruch. Hinterher wurde ausgiebig gefeiert und die Sau rausgelassen, ehe es am Sonntag wieder in den heimischen Schwarzwald zurückging.

Nachdem die Premiere des Ötztaler Mopedmarathons (ÖMM) 2013 mit sechs Mopedfahrern erfolgte, waren es im Jahr darauf bereits 100 und 2015 schon 600 Teilnehmer. Im Vorjahr verdoppelte sich diese Zahl und in diesem Jahr wollten sich über 1400 Biker dieses Spektakel ohne Zeitdruck nicht entgehen lassen.

Der Sieger wird per Durchschnittszeit ermittelt. Die Zeit eines mit 30 Minuten Vorsprungs gestarteten Rennradfahrers, der nicht überholt werden darf, und des langsamsten Mopedfahrers werden zusammen gezählt. Dadurch gibt es genügend Gelegenheiten für Rasten, bei der die Fahrzeuge abkühlen und betankt werden können und die Fahrer sich stärken. Entstanden ist der ÖMM durch eine Stammtischwette. Ausgangspunkt war der Ötztaler Radmarathon für Rennradfahrer, der seit 1982 jedes Jahr im August ausgetragen wird.