Aichhalden Mit 50 Megabit pro Sekunde ins Netz

Die Versorgung der Haushalte erfolge von diesen Verteilerkästen aus weiterhin in Kupfer. Das habe zur Folge, dass die jeweilige Geschwindigkeit des Nutzers von der Entfernung zwischen Wohnhaus und diesem Gehäuse abhänge.

Glasfaser habe viele Vorteile. Neben der hohen Leistungsfähigkeit sei es bei Blitzeinschlag nicht leitend, roste nicht und somit weniger störanfällig, schilderte der Regio-Manager. Das Herzstück des neuen VDSL-Netzes sei der Router, der direkt in der TAE-Dose im Haus eingesteckt werde. Davor geschaltete Geräte wie Splitter und NTBA entfielen. Die Versorgung von Telefon, Computer, Notebooks und Entertain TV erfolge mit Kabelverbindung oder schnurlos mit WLAN vom Router aus. Jeder, der das neue Netz nutzen wolle, müsse überprüfen, ob er den geeigneten Router besitze. Viele Altgeräte seien untauglich. Deshalb rate er, sich an entsprechenden Stellen beraten zu lassen. Dort stünden kompetente Personen für Auskünfte zur Verfügung. Auch würden in den nächsten Tagen autorisierte Vertriebsmitarbeiter der Telekom im Ort unterwegs sein, um interessierte Bürger anzusprechen. Eine Auskunft sei auch über die Hotline der Telekom möglich, sagte Ginter.

Bürgermeister Ekhard Sekingers Euphorie, dass Aichhalden eine der ersten Kommunen ist, die von dem vom Landkreis Rottweil initiierten Ausbauprojekt von schnellem Internet profitiert, hielt sich in Grenzen. Das Datenvolumen werde weiter rasant wachsen, weshalb man bald wieder vor dem gleichen Problem stehen werde. Der FTTH-Ausbau, also Glasfaser in jedes Haus, werde kommen müssen. Die Ausgangslage sei mit der von Strom vergleichbar. Wer ständig den Anbieter wechsle, zahle weniger als der, der einem Unternehmen viele Jahre treu bleibe. Funktioniere der Wechsel nicht, werde der schwarze Peter hin und her geschoben und hinter den Kulissen mit harten Bandagen gekämpft. Da sei mit der Privatisierung ein großer Fehler begangen worden. Er wolle aber nicht nur schimpfen. In der Region investiere nur die Telekom, weshalb man auf dieses Unternehmen angewiesen sei, bekräftigte der Bürgermeister.

Weitere Infoveranstaltungen zum VDSL-Glasfasernetzt wird es noch in diesem Monat für die Bürger von Sulgen und Schönbronn geben.