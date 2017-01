Aichhalden Missionar spricht über Islamisierung

Aichhalden-Rötenberg. Die evangelische Kirchengemeinde Rötenberg lädt am Erscheinungsfest, 6. Januar, zum Gottesdienst und einer Nachmittagsveranstaltung mit Stefan Henger ein. Henger (Bild) predigt zunächst im Gottesdienst, der um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Rötenberg beginnt. Er stammt ursprünglich aus Sulz-Bergfelden und war viele Jahre mit der DMG (Damit Menschen Gott begegnen) als Missionar in Afrika tätig, zuletzt im Senegal. Um 14 Uhr wird er im evangelischen Gemeindehaus über das Thema: "Islamisierung in Deutschland?" referieren. Im Anschluss daran wird Kaffee und Kuchen angeboten.