Aichhalden Mini-Garde bietet schwungvollen Start

Aichhalden. Zunftpräsident Klaus Hörl war bei der Begrüßung noch ganz hingerissen, was der Ort beim Umzug und danach vor der Halle bei frühlingshaften Temperaturen erlebte. Sein Dank galt an erster Stelle dem Zehnerrat (einer fehlt), der wie viele weitere Helfer den ganzen Tag im Einsatz sei.

Mit der Tanzdarbietung der Mini-Garde startete ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm schwungvoll und auch der Fanfarenzug erhielt für seine Musik viel Beifall als Zeichen der Wertschätzung. Nach dem Ohrenschmaus folgte zugleich ein Genuss für die Augen. Die Tanzgirls des Fußballvereins Bochingen bestachen mit Show, Tanz und Performance und hatten in leiser Vorahnung noch eine kleine Zugabe in ihrem Repertoire. Auf eine solche musste das begeisterte Publikum bei der Jugendhexensportgruppe verzichten, die in einem rund 15-minütigen Auftritt – es war ihr siebter an dieser Fasnet – zahlreiche turnerische Höchstleistungen bot. Dafür bat Trainer Nico Grenzow um Verständnis, weil die Kinder und Jugendlichen im Häs und unter der Maske körperlich bis an die Grenzen gingen.

Er belohnte mehrere Akteure mit einer Treuemedaille für fünfjährige Mitgliedschaft und bedankte sich bei Eltern, die ihre Kinder zu auswärtigen Auftritten chauffierten. Eine kleine Lerneinheit in Rock ‘n’ Roll, Cha Cha Cha und Twist gab das Mini-Ballett, bei dem man einige Tanzschritte abgucken konnte. Für viel Belustigung sorgte die unplanmäßige Mitwirkung eines merklich älteren Paares (Benjamin Schwenk und Andreas Kendel). Aus fremden Sphären kommend schwirrten die Space-Girls der Hanselgilde auf die Bühne und nahmen die Besucher mit in ferne Galaxien. Chaotische Verhältnisse herrschten in und neben der Baugrube, bei der die Arbeit des Bautrupps nicht an erster Stelle stand. Das ideale Mischungsverhältnis für Mörtel lautet 15:2 – was so viel wie 15 Schaufeln Sand und zwei Flaschen Bier bedeutet.